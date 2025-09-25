Ночная атака РФ по Украине — Воздушные силы обезвредили 150 БпЛА
Ночная атака РФ по Украине — Воздушные силы обезвредили 150 БпЛА

Воздушные Силы ВСУ
ППО
В ночь на 25 сентября, начиная с 18:00 24 сентября, противник атаковал Украину 176 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • В ночь на 25 сентября Россия осуществила атаку на Украину с использованием 176 ударных дронов типа Шахед, Гербера и других. Украинское ПВО сумело обезвредить 150 дронов.
  • Украинские воздушные силы успешно отразили нападение противника с помощью авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и других систем.
  • На 8:30 украинское ПВО подавило или сбило 150 вражеских БпЛА различных типов в разных частях страны. Продолжается атака новыми группами ударных дронов.

ПВО отчиталась насчет боевой работы в ночь на 25 сентября

Атака осуществлялась по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ и Чауды на временно оккупированном Крыму. Около 100 из них составляли "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет Воздушных сил

По предварительным данным на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 150 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на восьми локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.

Атака продолжается. Кроме того, с севера вошли новые группы ударных БПЛА. Силы обороны призывают соблюдать меры безопасности.

