Ночная атака РФ по Украине — Воздушные силы обезвредили 150 БпЛА

В ночь на 25 сентября, начиная с 18:00 24 сентября, противник атаковал Украину 176 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.
Атака осуществлялась по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ и Чауды на временно оккупированном Крыму. Около 100 из них составляли "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 150 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на восьми локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.
Атака продолжается. Кроме того, с севера вошли новые группы ударных БПЛА. Силы обороны призывают соблюдать меры безопасности.
