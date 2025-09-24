Силы ПВО подтвердили попадание 26 российских дронов на 7 локациях

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 23-24 сентября российские оккупанты совершали атаку 152-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 126 вражеских целей, однако также есть попадания на разных локациях.

Новая атака РФ на Украину — какие последствия

Новое воздушное нападение российских захватчиков началось еще в 18:00 23 сентября.

На этот раз дроны противника летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма.

Что тоже важно понимать. около 80 из них — "шахеды.

К отражению новой атаки врага были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны. Поделиться

Воздушные силы ПВО также сообщают, что произошло попадание 26 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.