Сили ППО підтвердили влучання 26 російських дронів на 7 локаціях

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 23-24 вересня російські окупанти здійснювали атаку 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 126 ворожих цілей, однак також є влучання на різних локаціях.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Цього разу Україну атакували близько 80 шахедів.
Нова атака РФ на Україну — які наслідки
Новий повітряний напад російських загарбників розпочався ще о 18:00 23 вересня.
Цього разу дрони противника летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.
Що також важливо розуміти. близько 80 із них — "шахеди.
До відбиття нової атаки ворога були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ППО також повідомляють, що відбулося влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
