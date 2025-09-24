Сили ППО підтвердили влучання 26 російських дронів на 7 локаціях
Сили ППО підтвердили влучання 26 російських дронів на 7 локаціях

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - які наслідки

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 23-24 вересня російські окупанти здійснювали атаку 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 126 ворожих цілей, однак також є влучання на різних локаціях.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Цього разу Україну атакували близько 80 шахедів.

Нова атака РФ на Україну — які наслідки

Новий повітряний напад російських загарбників розпочався ще о 18:00 23 вересня.

Цього разу дрони противника летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.

Що також важливо розуміти. близько 80 із них — "шахеди.

До відбиття нової атаки ворога були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ППО також повідомляють, що відбулося влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники українського неба.

