Нічна атака РФ по Україні — ППО знешкодила 172 БпЛА

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 30 квітня

З 18:00 29 квітня ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області та 206 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:

Курськ,

Брянськ,

Шаталово,

Орел,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ (РФ),

Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Понад 140 із них — дрони типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 30 квітня ППО збила / подавила 172 дрони на півночі, півдні, заході та сході України.

Зафіксовані влучання балістичної ракети та 32 ударних БПЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.