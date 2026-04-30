Нічна атака РФ по Україні — ППО знешкодила 172 БпЛА
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Сили протиповітряної оборони знешкодили 172 із 206 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 29 квітня.

Головні тези:

  • Сили протиповітряної оборони України знищили 172 із 206 безпілотників під час нічної атаки Росії.
  • Атака включала ударні безпілотники та балістичну ракету, які намагалися проникнути на територію України з кількох напрямків.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 30 квітня

З 18:00 29 квітня ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області та 206 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:

  • Курськ,

  • Брянськ,

  • Шаталово,

  • Орел,

  • Міллерово,

  • Приморсько-Ахтарськ (РФ),

  • Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Понад 140 із них — дрони типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 30 квітня ППО збила / подавила 172 дрони на півночі, півдні, заході та сході України.

Зафіксовані влучання балістичної ракети та 32 ударних БПЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Звіт ППО

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні Сили ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Олександр Сирський
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?