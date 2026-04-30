Нічна атака РФ по Україні — ППО знешкодила 172 БпЛА

Сили протиповітряної оборони знешкодили 172 із 206 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 29 квітня.
Головні тези:
- Сили протиповітряної оборони України знищили 172 із 206 безпілотників під час нічної атаки Росії.
- Атака включала ударні безпілотники та балістичну ракету, які намагалися проникнути на територію України з кількох напрямків.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 30 квітня
З 18:00 29 квітня ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області та 206 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:
Курськ,
Брянськ,
Шаталово,
Орел,
Міллерово,
Приморсько-Ахтарськ (РФ),
Гвардійське (тимчасово окупований Крим).
Понад 140 із них — дрони типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовані влучання балістичної ракети та 32 ударних БПЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.
