Ночная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила 172 БпЛА

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 30 апреля

С 18:00 29 апреля враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и 206 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений:

Курск,

Брянск,

Шаталово,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск (РФ),

Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Более 140 из них — дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 30 апреля ПВО сбила/подавила 172 дрона на севере, юге, западе и востоке Украины.

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 32 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.