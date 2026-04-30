Ночная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила 172 БпЛА

Силы противовоздушной обороны обезвредили 172 из 206 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину вечером 29 апреля.

  • Силы противовоздушной обороны Украины успешно обезвредили 172 из 206 беспилотников, использованных в ночной атаке России на Украину.
  • Ночная атака включала ударные беспилотники и баллистическую ракету, которые пытались проникнуть на территорию Украины по нескольким направлениям.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 30 апреля

С 18:00 29 апреля враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и 206 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений:

  • Курск,

  • Брянск,

  • Шаталово,

  • Орел,

  • Миллерово,

  • Приморско-Ахтарск (РФ),

  • Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Более 140 из них — дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 30 апреля ПВО сбила/подавила 172 дрона на севере, юге, западе и востоке Украины.

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 32 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Отчет ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 95 целей во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину - как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО ликвидировала 154 из 171 дрона во время отражения атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты отражения атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Малая" ПВО Украины уничтожила более 2100 дронов РФ в апреле — Сырский
Александр Сырский
ПВО

