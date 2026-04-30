Ночная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила 172 БпЛА

Силы противовоздушной обороны обезвредили 172 из 206 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину вечером 29 апреля.
Главные тезисы
- Силы противовоздушной обороны Украины успешно обезвредили 172 из 206 беспилотников, использованных в ночной атаке России на Украину.
- Ночная атака включала ударные беспилотники и баллистическую ракету, которые пытались проникнуть на территорию Украины по нескольким направлениям.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 30 апреля
С 18:00 29 апреля враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и 206 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений:
Курск,
Брянск,
Шаталово,
Орел,
Миллерово,
Приморско-Ахтарск (РФ),
Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Более 140 из них — дроны типа Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 32 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
