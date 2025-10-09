Нічна атака РФ по Україні — ППО знешкодила 87 безпілотників
Нічна атака РФ по Україні — ППО знешкодила 87 безпілотників

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

У ніч на 9 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні, запустивши понад 100 ударних дронів різних типів.

Головні тези:

  • У ніч з 8 на 9 жовтня Росія здійснила атаку на Україну запуском понад 100 ударних дронів.
  • Протиповітряна оборона змогла збити та знешкодити 87 безпілотників різних типів.
  • Окупанти атакували з різних напрямків, використовуючи дрони типу 'Шахед', 'Гербер' та інші.

ППО знешкодила 87 дронів РФ у ніч проти 9 жовтня

У ніч на 9 жовтня окупанти атакували Україну 112 ударними дронами типу "Шахед", Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків:

  • Міллерово,

  • Курськ,

  • Шаталово,

  • Приморсько-Ахтарськ.

Як повідомляється, понад 70 із них — "Шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 87 ворожих безпілотників різних типів.

Однак зафіксовано і влучання 22 ударних дронів на 12 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!

