Нічна атака РФ по Україні — ППО знешкодила 87 безпілотників

У ніч на 9 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні, запустивши понад 100 ударних дронів різних типів.
Головні тези:
- У ніч з 8 на 9 жовтня Росія здійснила атаку на Україну запуском понад 100 ударних дронів.
- Протиповітряна оборона змогла збити та знешкодити 87 безпілотників різних типів.
- Окупанти атакували з різних напрямків, використовуючи дрони типу 'Шахед', 'Гербер' та інші.
ППО знешкодила 87 дронів РФ у ніч проти 9 жовтня
У ніч на 9 жовтня окупанти атакували Україну 112 ударними дронами типу "Шахед", Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків:
Міллерово,
Курськ,
Шаталово,
Приморсько-Ахтарськ.
Як повідомляється, понад 70 із них — "Шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Однак зафіксовано і влучання 22 ударних дронів на 12 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!
