Ночная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила 87 беспилотников

В ночь на 9 октября Россия совершила массированную атаку по Украине, запустив более 100 ударных дронов разных типов.

ПВО обезвредила 87 дронов РФ в ночь на 9 октября

В ночь на 9 октября оккупанты атаковали Украину 112 ударными дронами типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов по направлениям:

Миллерово,

Курск,

Шаталово,

Приморско-Ахтарск.

Как сообщается, более 70 из них — "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 87 вражеских беспилотников разных типов. Поделиться

Однако зафиксировано и попадание 22 ударных дронов на 12 локациях.