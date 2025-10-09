Ночная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила 87 беспилотников
Ночная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила 87 беспилотников

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

В ночь на 9 октября Россия совершила массированную атаку по Украине, запустив более 100 ударных дронов разных типов.

Главные тезисы

  • Россия совершила массированную атаку по Украине в ночь на 9 октября, запустив более 100 ударных дронов.
  • Противовоздушная оборона смогла успешно сбить и обезвредить 87 дронов разных типов, используемых оккупантами.
  • Оккупанты атаковали с разных направлений, применяя дроны типа Шахед, Гербера и другие.

ПВО обезвредила 87 дронов РФ в ночь на 9 октября

В ночь на 9 октября оккупанты атаковали Украину 112 ударными дронами типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов по направлениям:

  • Миллерово,

  • Курск,

  • Шаталово,

  • Приморско-Ахтарск.

Как сообщается, более 70 из них — "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 87 вражеских беспилотников разных типов.

Однако зафиксировано и попадание 22 ударных дронов на 12 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности!

