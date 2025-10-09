Ночная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила 87 беспилотников

В ночь на 9 октября Россия совершила массированную атаку по Украине, запустив более 100 ударных дронов разных типов.
ПВО обезвредила 87 дронов РФ в ночь на 9 октября
В ночь на 9 октября оккупанты атаковали Украину 112 ударными дронами типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов по направлениям:
Миллерово,
Курск,
Шаталово,
Приморско-Ахтарск.
Как сообщается, более 70 из них — "Шахеды".
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Однако зафиксировано и попадание 22 ударных дронов на 12 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности!
