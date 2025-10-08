ПВО обезвредила 154 из 183 дронов во время новой атаки РФ

В течение 7-8 октября российские захватчики совершали воздушное нападение 183 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 154 вражеские цели.
Главные тезисы
- Атака врага продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
- Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 11 локациях.
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Новая атака российских захватчиков началась около 18.30 7 октября.
На этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, а также из Гвардейского, Чауды — ВОТ Крыма.
Что важно понимать, около 100 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Произошло попадание 22 ударных БПЛА на 11 локациях.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
