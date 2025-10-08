ПВО обезвредила 154 из 183 дронов во время новой атаки РФ
ПВО обезвредила 154 из 183 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы
В течение 7-8 октября российские захватчики совершали воздушное нападение 183 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 154 вражеские цели.

Главные тезисы

  • Атака врага продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
  • Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 11 локациях.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Новая атака российских захватчиков началась около 18.30 7 октября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, а также из Гвардейского, Чауды — ВОТ Крыма.

Что важно понимать, около 100 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Произошло попадание 22 ударных БПЛА на 11 локациях.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники украинского неба.

