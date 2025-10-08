ППО знешкодила 154 із 183 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 154 із 183 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи

Протягом 7-8 жовтня російські загарбники здійснювали повітряний напад 183-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 154 ворожі цілі.

Головні тези:

  •  Атака ворога триває, в повітряному просторі кілька ворожих БпЛА. 
  • Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях.

ППО звітує про результати своєї роботи

Нова атака російських загарбників почалася близько 18:30 7 жовтня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф, а також з Гвардійського, Чауди — ТОТ Криму.

Що важливо розуміти, близько 100 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Відбулося влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники українського неба.

