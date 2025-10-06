ПВО обезвредила 83 дрона во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 6 октября российская армия запустила по территории Украины 116 беспилотников разных типов.
Главные тезисы
- Противовоздушная оборона Украины отразила ночную атаку российской армии, сбив или нейтрализовав 83 вражеских дрона различных типов.
- Отчет ПВО фиксирует попадание 30 ударных дронов на 7 локациях, но определенное количество вражеских беспилотников продолжает атаковать.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 6 октября
С 20:00 05 октября противник атаковал 116 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 понедельника, 6 октября, противовоздушной обороной сбито или подавлено 83 вражеских дрона типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 30 ударных дронов на 7 локациях. Однако вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников.
