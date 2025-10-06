ПВО обезвредила 83 дрона во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 6 октября российская армия запустила по территории Украины 116 беспилотников разных типов.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 6 октября

С 20:00 05 октября противник атаковал 116 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других.

Вражеские цели были запущены по направлениям: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского. Поделиться

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 понедельника, 6 октября, противовоздушной обороной сбито или подавлено 83 вражеских дрона типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 30 ударных дронов на 7 локациях. Однако вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников.