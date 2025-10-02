ПВО обезвредила более 50 воздушных целей во время ночной атаки РФ по Украине
Украина
ПВО обезвредила более 50 воздушных целей во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
В ночь на 2 октября Россия запустила в Украину 86 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дроны других типов. Обезвредить удалось 53 вражеских цели.

Главные тезисы

  • Украинское ПВО успешно обезвредило 53 воздушные цели, совершенные российскими ударными беспилотниками.
  • Атака на Украину включала разные направления, но силы защиты страны были готовы действовать.
  • Зафиксировано попадание 31 ударного беспилотника на 6 локациях, но борьба в воздушном пространстве продолжается.

ПВО Украины обезвредила 53 воздушные цели РФ

Атака Украины осуществлялась по направлениям: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Миллерово.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

Зафиксировано попадание 31 ударного беспилотника на 6 локациях.

Атака воздушного пространства продолжается, в небе остается несколько враждебных целей.

