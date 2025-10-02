ПВО обезвредила более 50 воздушных целей во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 2 октября Россия запустила в Украину 86 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дроны других типов. Обезвредить удалось 53 вражеских цели.
Главные тезисы
- Украинское ПВО успешно обезвредило 53 воздушные цели, совершенные российскими ударными беспилотниками.
- Атака на Украину включала разные направления, но силы защиты страны были готовы действовать.
- Зафиксировано попадание 31 ударного беспилотника на 6 локациях, но борьба в воздушном пространстве продолжается.
ПВО Украины обезвредила 53 воздушные цели РФ
Атака Украины осуществлялась по направлениям: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Миллерово.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 31 ударного беспилотника на 6 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-