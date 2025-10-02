ППО знешкодила понад 50 повітряних цілей під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 2 жовтня Росія запустила на Україну 86 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дрони інших типів. Знешкодити вдалось 53 ворожі цілі.
Головні тези:
- У ніч на 2 жовтня Росія здійснила атаку на Україну за допомогою 86 ударних безпілотників.
- Українське ППО вдалося знешкодити 53 ворожі цілі під час цієї нічної атаки.
- Атака на Україну здійснювалась з різних напрямків, але захисні сили країни були готові діяти.
ППО України знешкодила 53 повітряні цілі РФ
Атака України здійснювалась із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Міллерово.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника на 6 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-