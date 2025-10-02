ППО знешкодила понад 50 повітряних цілей під час нічної атаки РФ по Україні
ППО знешкодила понад 50 повітряних цілей під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
У ніч на 2 жовтня Росія запустила на Україну 86 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дрони інших типів. Знешкодити вдалось 53 ворожі цілі.

Головні тези:

  • У ніч на 2 жовтня Росія здійснила атаку на Україну за допомогою 86 ударних безпілотників.
  • Українське ППО вдалося знешкодити 53 ворожі цілі під час цієї нічної атаки.
  • Атака на Україну здійснювалась з різних напрямків, але захисні сили країни були готові діяти.

ППО України знешкодила 53 повітряні цілі РФ

Атака України здійснювалась із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Міллерово.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

Зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника на 6 локаціях.

Атака повітряного простору досі триває, в небі лишається декілька ворожих цілей.

