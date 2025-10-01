ППО України знищила понад 10200 повітряних цілей РФ у вересні

Повітряні сили ЗСУ звітували щодо бойової роботи у вересні 2025 року. Так, було збито 10215 російських повітряних цілей.
Головні тези:
- Повітряні сили України звітували про збиття 10215 російських повітряних цілей у вересні 2025 року.
- У рамках бойової діяльності військ були знищені різноманітні види ракет і безпілотних літальних апаратів противника.
- Авіацією Повітряних Сил України було виконано 327 літаковильотів, зокрема для винищувального прикриття та авіаційної підтримки військ.
ППО протягом вересня збила 10215 повітряних цілей РФ
Протягом вересня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 10215 повітряних цілей:
1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
79 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
2 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23";
20 крилатих ракет "Калібр";
9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
15 крилатих ракет "Іскандер-К"
2724 ударних БпЛА типу Shahed;
755 розвідувальних БпЛА;
6610 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних Сил впродовж вересня здійснено 327 літаковильотів, зокрема:
близько 270 — на винищувальне авіаційне прикриття;
понад 50 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
У вересні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 516 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.
