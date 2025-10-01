ПВО Украины уничтожила более 10200 воздушных целей РФ в сентябре

Воздушные силы ВСУ отчитывались о боевой работе в сентябре 2025 года. Так, было сбито 10 215 российских воздушных целей.
Главные тезисы
- В сентябре 2025 года украинская ПВО уничтожила более 10200 воздушных целей, включая ракеты, беспилотные аппараты и другие виды оружия противника.
- Авиация Воздушных Сил выполнила 327 самолетов, обеспечивая истребительное прикрытие и авиационную поддержку войск в ходе боевых действий.
ПВО в течение сентября сбила 10215 воздушных целей РФ
В течение сентября 2025 года противовоздушной обороной Cил обороны уничтожено 10215 воздушных целей:
1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";
79 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23";
20 крылатых ракет "Калибр";
9 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
15 крылатых ракет "Искандер-К"
2724 ударных БпЛА типа Shahed;
755 разведывательных БпЛА;
6610 БпЛА других типов.
Авиацией Воздушных Сил в течение сентября совершено 327 самолетов, в том числе:
около 270 — на истребительное авиационное прикрытие;
более 50 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
В сентябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 516 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-