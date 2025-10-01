ПВО Украины уничтожила более 10200 воздушных целей РФ в сентябре
ПВО Украины уничтожила более 10200 воздушных целей РФ в сентябре

Воздушные Силы ВСУ
Patriot
Воздушные силы ВСУ отчитывались о боевой работе в сентябре 2025 года. Так, было сбито 10 215 российских воздушных целей.

Главные тезисы

  • В сентябре 2025 года украинская ПВО уничтожила более 10200 воздушных целей, включая ракеты, беспилотные аппараты и другие виды оружия противника.
  • Авиация Воздушных Сил выполнила 327 самолетов, обеспечивая истребительное прикрытие и авиационную поддержку войск в ходе боевых действий.

ПВО в течение сентября сбила 10215 воздушных целей РФ

В течение сентября 2025 года противовоздушной обороной Cил обороны уничтожено 10215 воздушных целей:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

  • 79 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23";

  • 20 крылатых ракет "Калибр";

  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

  • 15 крылатых ракет "Искандер-К"

  • 2724 ударных БпЛА типа Shahed;

  • 755 разведывательных БпЛА;

  • 6610 БпЛА других типов.

Авиацией Воздушных Сил в течение сентября совершено 327 самолетов, в том числе:

  • около 270 — на истребительное авиационное прикрытие;

  • более 50 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

В сентябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 516 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

