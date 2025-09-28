ПВО обезвредила 611 средств воздушного нападения РФ в ночь на 28 сентября
ПВО обезвредила 611 средств воздушного нападения РФ в ночь на 28 сентября

Противовоздушная оборона обезвредила 611 средств воздушного нападения из 643 запущенных, которыми с вечера 27 сентября Россия атаковала Украину.

  • Противовоздушная оборона сбила 611 средств воздушного нападения в ночь на 28 сентября.
  • Атака России была направлена в основном на город Киев, но была успешно отражена украинскими силами.
  • Были задействованы различные виды беспилотных аппаратов и ракетных систем в атаке России.

ПВО сбила 611 воздушных целей РФ из 643 запущенных по Украине

В ночь на 28 сентября (с 20.30 27 сентября) враг нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и морского базирования.

Всего при ударе радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения:

  • 593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Кача — ТОТ Крыма;

  • два реактивных БпЛА типа "Бандероль" из Курской области РФ;

  • две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области;

  • 38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;

  • восемь крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Отчет ПВО

Основное направление удара России — столица Украины, город Киев.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 611 воздушных целей:

  • 566 враждебных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов;

  • два реактивных БпЛА типа "Бандероль";

  • 35 крылатых ракет Х-101;

  • восемь крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание пяти ракет и 31 ударного БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 25 локациях.

В Воздушных силах заметили, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА.

