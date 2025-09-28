ППО знешкодила 611 засобів повітряного нападу РФ у ніч проти 28 вересня

Протиповітряна оборона знешкодила 611 засобів повітряного нападу із 643 запущених, якими з вечора 27 вересня Росія атакувала Україну.

У ніч на 28 вересня (із 20.30 27 вересня) ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування.

Загалом під час удару радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу:

593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Кача — ТОТ Криму;

два реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської області РФ;

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Липецької області;

38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області;

вісім крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Звіт ППО

Основний напрямок удару Росії — столиця України, місто Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито або подавлено 611 повітряних цілей:

566 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотників інших типів;

два реактивних БпЛА типу "Бандероль";

35 крилатих ракет Х-101;

вісім крилатих ракет "Калібр".

Зафіксовано влучання п’яти ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.