ППО знешкодила 611 засобів повітряного нападу РФ у ніч проти 28 вересня
ППО знешкодила 611 засобів повітряного нападу РФ у ніч проти 28 вересня

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група

Протиповітряна оборона знешкодила 611 засобів повітряного нападу із 643 запущених, якими з вечора 27 вересня Росія атакувала Україну.

Головні тези:

  • Протиповітряна оборона успішно здійснила захист від атак РФ в ніч на 28 вересня.
  • ППО збила 611 засобів повітряного нападу з 643, якими Росія атакувала Україну.
  • Наближений напрямок удару Росії — місто Київ, проте оборону успішно відбивали за допомогою авіації, ракетних військ та інших підрозділів.

ППО збила 611 повітряних цілей РФ з 643 запущених по Україні

У ніч на 28 вересня (із 20.30 27 вересня) ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування.

Загалом під час удару радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу:

  • 593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Кача — ТОТ Криму;

  • два реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської області РФ;

  • дві аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Липецької області;

  • 38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області;

  • вісім крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Звіт ППО

Основний напрямок удару Росії — столиця України, місто Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито або подавлено 611 повітряних цілей:

  • 566 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотників інших типів;

  • два реактивних БпЛА типу "Бандероль";

  • 35 крилатих ракет Х-101;

  • вісім крилатих ракет "Калібр".

Зафіксовано влучання п’яти ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

У Повітряних силах зауважили, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

