ППО знешкодила 83 дрони під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 6 жовтня російська армія запустила по території України 116 безпілотників різних типів.
Головні тези:
- У ніч на 6 жовтня 116 ворожих дронів атакували територію України з різних напрямків.
- Протиповітряна оборона України успішно збила або знейтралізувала 83 ворожі дрони типу Шахед, Гербера та інші.
- Звіт ППО фіксує влучання 30 ударних дронів на 7 локаціях, але певна кількість ворожих безпілотників продовжує атакувати.
Звіт ППО про бойову роботу у ніч проти 6 жовтня
З 20:00 05 жовтня противник атакував 116 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 понеділка, 6 жовтня, протиповітряною обороною збито або подавлено 83 ворожі дрони типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 30 ударних дронів на 7 локаціях. Однак ворожа атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.
