ППО знешкодила 83 дрони під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 6 жовтня російська армія запустила по території України 116 безпілотників різних типів.

Звіт ППО про бойову роботу у ніч проти 6 жовтня

З 20:00 05 жовтня противник атакував 116 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших.

Ворожі цілі було запущено із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського. Поширити

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 понеділка, 6 жовтня, протиповітряною обороною збито або подавлено 83 ворожі дрони типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Звіт ППО

Зафіксовано влучання 30 ударних дронів на 7 локаціях. Однак ворожа атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.