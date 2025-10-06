ППО знешкодила 83 дрони під час нічної атаки РФ по Україні
ППО знешкодила 83 дрони під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч на 6 жовтня російська армія запустила по території України 116 безпілотників різних типів.

Головні тези:

  • У ніч на 6 жовтня 116 ворожих дронів атакували територію України з різних напрямків.
  • Протиповітряна оборона України успішно збила або знейтралізувала 83 ворожі дрони типу Шахед, Гербера та інші.
  • Звіт ППО фіксує влучання 30 ударних дронів на 7 локаціях, але певна кількість ворожих безпілотників продовжує атакувати.

Звіт ППО про бойову роботу у ніч проти 6 жовтня

З 20:00 05 жовтня противник атакував 116 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших.

Ворожі цілі було запущено із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 понеділка, 6 жовтня, протиповітряною обороною збито або подавлено 83 ворожі дрони типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Звіт ППО

Зафіксовано влучання 30 ударних дронів на 7 локаціях. Однак ворожа атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.

