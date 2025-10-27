Нічна атака РФ по Україні — ППО знешкодила майже 70 дронів

У ніч на 27 жовтня Росія здійснила масовану атаку дронами по території України.
Головні тези:
- У ніч на 27 жовтня Росія здійснила масовану атаку дронами по території України, використовуючи 100 ударних безпілотників.
- ППО знешкодила 66 ворожих дронів при нічній атаці, збивши або подавивши їх у різних локаціях країни.
- Захисні заходи у відповідь на атаку включають участь авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.
ППО знешкодила 66 дронів РФ у ніч проти 27 жовтня
Загалом окупанти застосували 100 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей, запущених із напрямків Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 9:00, ППО збила або подавила 66 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 26 влучань ударних дронів у дев’яти локаціях.
Зазначається, що повітряна атака триває — у повітряному просторі ще перебувають кілька ворожих БпЛА. Влада закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали оповіщення.
