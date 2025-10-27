Нічна атака РФ по Україні — ППО знешкодила майже 70 дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ по Україні — ППО знешкодила майже 70 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

У ніч на 27 жовтня Росія здійснила масовану атаку дронами по території України.

Головні тези:

  • У ніч на 27 жовтня Росія здійснила масовану атаку дронами по території України, використовуючи 100 ударних безпілотників.
  • ППО знешкодила 66 ворожих дронів при нічній атаці, збивши або подавивши їх у різних локаціях країни.
  • Захисні заходи у відповідь на атаку включають участь авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

ППО знешкодила 66 дронів РФ у ніч проти 27 жовтня

Загалом окупанти застосували 100 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей, запущених із напрямків Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Основну частину з них — приблизно 70 одиниць — становили дрони-камікадзе типу "Шахед".

Звіт ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 9:00, ППО збила або подавила 66 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 26 влучань ударних дронів у дев’яти локаціях.

Зазначається, що повітряна атака триває — у повітряному просторі ще перебувають кілька ворожих БпЛА. Влада закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали оповіщення.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 72 дрони під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 54 цілі під час комбінованого удару РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Як відпрацювала ППО 24-25 жовтня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 90 зі 101 дрона під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?