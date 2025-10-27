Ночная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила почти 70 дронов

В ночь на 27 октября Россия совершила массированную атаку дронами по территории Украины.
Главные тезисы
- Украинская ПВО успешно отразила атаку 100 ударных дронов РФ в ночь на 27 октября, сбив или подавив 66 из них.
- Основная часть дронов-камикадзе типа “Шахед” была предотвращена украинскими защитными силами.
- Примененные защитные меры включали авиацию, зенитные ракетные войска, радиоэлектронную борьбу и другие беспилотные системы.
ПВО обезвредила 66 дронов РФ в ночь на 27 октября
Всего оккупанты применили 100 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей, запущенных по направлениям Курск, Орел и Приморско-Ахтарск (РФ).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы сил обороны Украины.
По предварительным данным на 9:00, ПВО сбила или подавила 66 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано 26 попаданий ударных дронов в девяти локациях.
Отмечается, что воздушная атака продолжается — в воздушном пространстве еще несколько враждебных БпЛА. Власти призывают граждан соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и не игнорировать сигналы оповещения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-