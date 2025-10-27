Ночная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила почти 70 дронов

В ночь на 27 октября Россия совершила массированную атаку дронами по территории Украины.

ПВО обезвредила 66 дронов РФ в ночь на 27 октября

Всего оккупанты применили 100 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей, запущенных по направлениям Курск, Орел и Приморско-Ахтарск (РФ).

Основную часть из них — примерно 70 единиц — составляли дроны-камикадзе типа "Шахед". Поделиться

Отчет ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы сил обороны Украины.

По предварительным данным на 9:00, ПВО сбила или подавила 66 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано 26 попаданий ударных дронов в девяти локациях.

Отмечается, что воздушная атака продолжается — в воздушном пространстве еще несколько враждебных БпЛА. Власти призывают граждан соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и не игнорировать сигналы оповещения.