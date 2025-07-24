Нічна атака РФ. ППО України знищила 90 дронів та крилату ракету

У ніч на 24 липня російські терористи запустили проти України 107 засобів повітряного нападу. Зафіксовано влучання в 11 локаціях.
Головні тези:
- У ніч на 24 липня 107 засобів повітряного нападу було запущено проти України російськими терористами.
- ППО здійснило успішну оборону, знищивши 90 дронів і 1 крилату ракету РФ.
- Атака відбувалася із різних напрямів, охопивши кілька областей України та тимчасово окуповані території.
ППО збила 90 дронів і 1 крилату ракету РФ
Під час обстрілу ворог запустив:
чотири крилаті ракети "Іскандер-К";
103 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дрони-імітатори.
Повітряні засоби атакували із напрямків:
російських міст Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
тимчасово окупованих кримських Чауда та Гвардійська.
Ворог атакував:
Одеську;
Миколаївську;
Сумську;
Харківську;
Донецьку;
Черкаську;
Запорізьку області.
Станом на 11:30 підтверджено збиття/подавлення одного "Іскандер-К" та 90 дронів типу Shahed на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Внаслідок атаки зафіксовано:
влучання 13-ти БпЛА та 3-х ракет у 11 локаціях;
падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
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