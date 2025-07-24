Нічна атака РФ. ППО України знищила 90 дронів та крилату ракету
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ. ППО України знищила 90 дронів та крилату ракету

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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У ніч на 24 липня російські терористи запустили проти України 107 засобів повітряного нападу. Зафіксовано влучання в 11 локаціях.

Головні тези:

  • У ніч на 24 липня 107 засобів повітряного нападу було запущено проти України російськими терористами.
  • ППО здійснило успішну оборону, знищивши 90 дронів і 1 крилату ракету РФ.
  • Атака відбувалася із різних напрямів, охопивши кілька областей України та тимчасово окуповані території.

ППО збила 90 дронів і 1 крилату ракету РФ

Під час обстрілу ворог запустив:

  • чотири крилаті ракети "Іскандер-К";

  • 103 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дрони-імітатори.

Повітряні засоби атакували із напрямків:

  • російських міст Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

  • тимчасово окупованих кримських Чауда та Гвардійська.

Ворог атакував:

  • Одеську;

  • Миколаївську;

  • Сумську;

  • Харківську;

  • Донецьку;

  • Черкаську;

  • Запорізьку області.

Станом на 11:30 підтверджено збиття/подавлення одного "Іскандер-К" та 90 дронів типу Shahed на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Внаслідок атаки зафіксовано:

  • влучання 13-ти БпЛА та 3-х ракет у 11 локаціях;

  • падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

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