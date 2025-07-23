РФ атакувала Україну 71 ударним дроном — як відпрацювала ППО

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 22-23 липня російські загарбники здійснювали атаку 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли знешкодити 45 ворожих цілей.
Головні тези:
- 18 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
- Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях.
Сили ППО оголосили результати своєї роботи
Нова атака російських окупантів розпочалася о 20:00 22 липня.
Повітряний напад противник здійснював із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.
Під удари ворога потрапили Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Черкащина.
Ба більше, наголошується, що 18 БпЛА — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
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