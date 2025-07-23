РФ атаковала Украину 71 ударным дроном — как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину 71 ударным дроном — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО объявили результаты своей работы
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Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 22-23 июля российские захватчики совершали атаку 71-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли обезвредить 45 враждебных целей.

Главные тезисы

  • 18 БпЛА – локационно потеряны/подавлены РЭБ.
  • Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 14 локациях.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

Новая атака российских окупантов началась в 20:00 22 июля.

Воздушное нападение противник осуществлял с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.

Под удары врага попали Днепропетровщина, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны.

Более того, указано, что 18 БпЛА — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 26 БпЛА в 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывали украинские защитники.

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