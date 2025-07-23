РФ атаковала Украину 71 ударным дроном — как отработала ПВО

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 22-23 июля российские захватчики совершали атаку 71-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли обезвредить 45 враждебных целей.
Главные тезисы
- 18 БпЛА – локационно потеряны/подавлены РЭБ.
- Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 14 локациях.
Силы ПВО объявили результаты своей работы
Новая атака российских окупантов началась в 20:00 22 июля.
Воздушное нападение противник осуществлял с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.
Под удары врага попали Днепропетровщина, Сумская, Харьковская и Черкасская области.
Более того, указано, что 18 БпЛА — локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 26 БпЛА в 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-