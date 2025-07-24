Ночная атака РФ. ПВО Украины уничтожила 90 дронов и крылатую ракету

В ночь на 24 июля российские террористы запустили против Украины 107 средств воздушного нападения. Зафиксировано попадание в 11 локациях.
Главные тезисы
- ПВО Украины успешно отразило 90 дронов и 1 крылатую ракету во время ночной атаки со стороны России.
- Атака произошла на 11 локациях, охватив несколько областей и временно оккупированные территории.
- Российские террористы запустили 107 средств воздушного нападения, включая крылатые ракеты и ударные беспилотники.
ПВО сбила 90 дронов и 1 крылатую ракету РФ
Во время обстрела враг запустил:
четыре крылатых ракеты "Искандер-К";
103 ударных беспилотных летательных аппарата типа Shahed и дроны-имитаторы.
Воздушные средства атаковали по направлениям:
российских городов Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск;
временно оккупированных крымских Чауда и Гвардейска.
Враг атаковал:
Одесскую;
Николаевскую;
Сумскую;
Харьковскую;
Донецке;
Черкасскую;
Запорожская область.
По состоянию на 11:30 подтверждены избиение/подавление одного "Искандер-К" и 90 дронов типа Shahed на севере, юге, востоке и в центре страны.
В результате атаки зафиксировано:
попадания 13-ти БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях;
падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
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