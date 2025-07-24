Ночная атака РФ. ПВО Украины уничтожила 90 дронов и крылатую ракету
Категория
Украина
Дата публикации

Ночная атака РФ. ПВО Украины уничтожила 90 дронов и крылатую ракету

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 24 июля российские террористы запустили против Украины 107 средств воздушного нападения. Зафиксировано попадание в 11 локациях.

Главные тезисы

  • ПВО Украины успешно отразило 90 дронов и 1 крылатую ракету во время ночной атаки со стороны России.
  • Атака произошла на 11 локациях, охватив несколько областей и временно оккупированные территории.
  • Российские террористы запустили 107 средств воздушного нападения, включая крылатые ракеты и ударные беспилотники.

ПВО сбила 90 дронов и 1 крылатую ракету РФ

Во время обстрела враг запустил:

  • четыре крылатых ракеты "Искандер-К";

  • 103 ударных беспилотных летательных аппарата типа Shahed и дроны-имитаторы.

Воздушные средства атаковали по направлениям:

  • российских городов Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск;

  • временно оккупированных крымских Чауда и Гвардейска.

Враг атаковал:

  • Одесскую;

  • Николаевскую;

  • Сумскую;

  • Харьковскую;

  • Донецке;

  • Черкасскую;

  • Запорожская область.

По состоянию на 11:30 подтверждены избиение/подавление одного "Искандер-К" и 90 дронов типа Shahed на севере, юге, востоке и в центре страны.

В результате атаки зафиксировано:

  • попадания 13-ти БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях;

  • падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

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