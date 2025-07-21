ПВО обезвредила 224 воздушные цели во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 224 воздушные цели во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 21 июля Россия нанесла ночной удар по Украине с использованием 426 дронов и 24 ракет. Воздушная оборона уничтожила или подавила 224 воздушных целей.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла ночной удар по Украине с использованием 426 дронов и 24 ракет.
  • Воздушная оборона успешно уничтожила или подавила 224 воздушные цели.
  • Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, системы радиоэлектронной борьбы и другие средства.

Как отработала ПВО Украины в ночь на 21 июля

По данным военных, противник атаковал с шести направлений — Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ) и акватории Черного моря.

Всего зафиксировано:

  • 426 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаций;

  • 5 аэробалистических ракет "Кинжал";

  • 4 ракеты "Калибр";

  • 1 крылатая ракета "Искандер-К";

  • 14 крылатых ракет Х-101.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы и системы беспилотников.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 Воздушные силы сбили или подавили 224 цели, в том числе:

  • 200 ударных БпЛА Shahed;

  • подавляющую часть ракет (другие — потеряно локационно или подавлено РЭБ).

Кроме того, 203 дрона-имитации не достигли целей — их потеря или подавление зафиксированы в результате работы РЭБ.

Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых — на 12 локациях.

Военные отметили, что российская атака продолжается и дальше. В частности, новая группа российских БПЛА зашла с севера.

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