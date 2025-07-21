ПВО обезвредила 224 воздушные цели во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 21 июля Россия нанесла ночной удар по Украине с использованием 426 дронов и 24 ракет. Воздушная оборона уничтожила или подавила 224 воздушных целей.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла ночной удар по Украине с использованием 426 дронов и 24 ракет.
- Воздушная оборона успешно уничтожила или подавила 224 воздушные цели.
- Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, системы радиоэлектронной борьбы и другие средства.
Как отработала ПВО Украины в ночь на 21 июля
По данным военных, противник атаковал с шести направлений — Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ) и акватории Черного моря.
Всего зафиксировано:
426 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаций;
5 аэробалистических ракет "Кинжал";
4 ракеты "Калибр";
1 крылатая ракета "Искандер-К";
14 крылатых ракет Х-101.
К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы и системы беспилотников.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30 Воздушные силы сбили или подавили 224 цели, в том числе:
200 ударных БпЛА Shahed;
подавляющую часть ракет (другие — потеряно локационно или подавлено РЭБ).
Кроме того, 203 дрона-имитации не достигли целей — их потеря или подавление зафиксированы в результате работы РЭБ.
Военные отметили, что российская атака продолжается и дальше. В частности, новая группа российских БПЛА зашла с севера.
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