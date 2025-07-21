ПВО обезвредила 224 воздушные цели во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 21 июля Россия нанесла ночной удар по Украине с использованием 426 дронов и 24 ракет. Воздушная оборона уничтожила или подавила 224 воздушных целей.

Как отработала ПВО Украины в ночь на 21 июля

По данным военных, противник атаковал с шести направлений — Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ) и акватории Черного моря.

Всего зафиксировано:

426 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаций;

5 аэробалистических ракет "Кинжал";

4 ракеты "Калибр";

1 крылатая ракета "Искандер-К";

14 крылатых ракет Х-101.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы и системы беспилотников.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 Воздушные силы сбили или подавили 224 цели, в том числе:

200 ударных БпЛА Shahed;

подавляющую часть ракет (другие — потеряно локационно или подавлено РЭБ).

Кроме того, 203 дрона-имитации не достигли целей — их потеря или подавление зафиксированы в результате работы РЭБ.

Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых — на 12 локациях. Поделиться

Военные отметили, что российская атака продолжается и дальше. В частности, новая группа российских БПЛА зашла с севера.