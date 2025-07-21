ППО знешкодила 224 повітряні цілі під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 224 повітряні цілі під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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У ніч на 21 липня Росія здійснила нічний удар по Україні з використанням 426 дронів та 24 ракет. Повітряна оборона знищила або подавила 224 повітряні цілі.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила нічний удар на Україну використовуючи 426 дронів та 24 ракети.
  • Повітряна оборона України відповіла на атаку, знищивши або подавивши 224 повітряні цілі.
  • Військові застосували авіацію, зенітні ракетні війська, системи радіоелектронної боротьби та інші засоби для відбиття атаки.

Як відпрацювала ППО України у ніч проти 21 липня

За даними військових, противник атакував з шести напрямків — Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (рф) та акваторії Чорного моря.

Всього зафіксовано:

  • 426 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітацій;

  • 5 аеробалістичних ракет "Кинджал";

  • 4 ракети "Калібр";

  • 1 крилата ракета "Іскандер-К";

  • 14 крилатих ракет Х-101.

До відбиття повітряної атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи та системи безпілотників.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 09:30 Повітряні сили збили або подавили 224 цілі, зокрема:

  • 200 ударних БпЛА Shahed;

  • переважну частину ракет (інші — втрачено локаційно або подавлено РЕБ).

Крім того, 203 дрони-імітації не досягли цілей — їх втрата або подавлення зафіксовані в результаті роботи РЕБ.

Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих — на 12 локаціях.

Військові зауважили, що російська атака триває й надалі. Зокрема, нова група росіських БпЛА зайшла із півночі.

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