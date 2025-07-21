ППО знешкодила 224 повітряні цілі під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 21 липня Росія здійснила нічний удар по Україні з використанням 426 дронів та 24 ракет. Повітряна оборона знищила або подавила 224 повітряні цілі.
Головні тези:
- Російська армія здійснила нічний удар на Україну використовуючи 426 дронів та 24 ракети.
- Повітряна оборона України відповіла на атаку, знищивши або подавивши 224 повітряні цілі.
- Військові застосували авіацію, зенітні ракетні війська, системи радіоелектронної боротьби та інші засоби для відбиття атаки.
Як відпрацювала ППО України у ніч проти 21 липня
За даними військових, противник атакував з шести напрямків — Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (рф) та акваторії Чорного моря.
Всього зафіксовано:
426 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітацій;
5 аеробалістичних ракет "Кинджал";
4 ракети "Калібр";
1 крилата ракета "Іскандер-К";
14 крилатих ракет Х-101.
До відбиття повітряної атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи та системи безпілотників.
За попередніми даними, станом на 09:30 Повітряні сили збили або подавили 224 цілі, зокрема:
200 ударних БпЛА Shahed;
переважну частину ракет (інші — втрачено локаційно або подавлено РЕБ).
Крім того, 203 дрони-імітації не досягли цілей — їх втрата або подавлення зафіксовані в результаті роботи РЕБ.
Військові зауважили, що російська атака триває й надалі. Зокрема, нова група росіських БпЛА зайшла із півночі.
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