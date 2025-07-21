ППО знешкодила 224 повітряні цілі під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 21 липня Росія здійснила нічний удар по Україні з використанням 426 дронів та 24 ракет. Повітряна оборона знищила або подавила 224 повітряні цілі.

Як відпрацювала ППО України у ніч проти 21 липня

За даними військових, противник атакував з шести напрямків — Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (рф) та акваторії Чорного моря.

Всього зафіксовано:

426 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітацій;

5 аеробалістичних ракет "Кинджал";

4 ракети "Калібр";

1 крилата ракета "Іскандер-К";

14 крилатих ракет Х-101.

До відбиття повітряної атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи та системи безпілотників.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 09:30 Повітряні сили збили або подавили 224 цілі, зокрема:

200 ударних БпЛА Shahed;

переважну частину ракет (інші — втрачено локаційно або подавлено РЕБ).

Крім того, 203 дрони-імітації не досягли цілей — їх втрата або подавлення зафіксовані в результаті роботи РЕБ.

Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих — на 12 локаціях. Поширити

Військові зауважили, що російська атака триває й надалі. Зокрема, нова група росіських БпЛА зайшла із півночі.