Нічна атака РФ. ППО знешкодила майже 600 дронів та понад 30 ракет

У ніч на 30 жовтня (з 19:00 29 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

ППО знешкодила 623 повітряні цілі РФ

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу — 52 ракет (9 із них — «балістика») та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них — «шахеди»):

653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф, Чауда — ТОТ АР Крим);

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Нижнєгородської обл. — рф);

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Ростовської обл. — рф);

8 крилатих ракет "Калібр";

2 крилатих ракет Іскандер-К (із Курська, Воронезька обл. — рф);

30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської обл. — рф);

2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (із акваторії Чорного моря);

1 керованої авіаційної ракети Х-31П (із акваторії Чорного моря).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі:

592 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

7 крилатих ракет "Калібр";

1 крилату ракету Іскандер-К;

21 крилатих ракет Х-101;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України.