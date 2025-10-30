Ночная атака РФ. ПВО обезвредила почти 600 дронов и более 30 ракет

В ночь на 30 октября (с 19:00 29 октября) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

ПВО обезвредила 623 воздушных целей РФ

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения — 52 ракет (9 из них — «баллистика») и 653 БпЛА разных типов (около 400 из них — «шахеды»):

653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым);

4 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Нижнегородской обл. — Рф);

5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Ростовской обл. — РФ);

8 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатых ракет Искандер-К (из Курска, Воронежская обл. — Рф);

30 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской обл. — РФ);

2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из акватории Черного моря);

1 управляемой авиационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 623 воздушных целей:

592 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

7 крылатых ракет "Калибр";

1 крылатую ракету Искандер-К;

21 крылатых ракет Х-101;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

В настоящее время зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины.