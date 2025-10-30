Ночная атака РФ. ПВО обезвредила почти 600 дронов и более 30 ракет
Ночная атака РФ. ПВО обезвредила почти 600 дронов и более 30 ракет

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
В ночь на 30 октября (с 19:00 29 октября) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Главные тезисы

  • Российская Федерация нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, используя ударные беспилотники и ракеты.
  • Противовоздушная оборона успешно сбила или подавила 623 воздушные цели, включая 600 дронов и 30 ракет.
  • Специалисты зафиксировали прямые попадания 16 ракет и 63 ударных беспилотников на разных локациях Украины.

ПВО обезвредила 623 воздушных целей РФ

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения — 52 ракет (9 из них — «баллистика») и 653 БпЛА разных типов (около 400 из них — «шахеды»):

  • 653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым);

  • 4 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Нижнегородской обл. — Рф);

  • 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Ростовской обл. — РФ);

  • 8 крылатых ракет "Калибр";

  • 2 крылатых ракет Искандер-К (из Курска, Воронежская обл. — Рф);

  • 30 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской обл. — РФ);

  • 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из акватории Черного моря);

  • 1 управляемой авиационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 623 воздушных целей:

  • 592 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

  • 7 крылатых ракет "Калибр";

  • 1 крылатую ракету Искандер-К;

  • 21 крылатых ракет Х-101;

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

В настоящее время зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины.

Кроме того, 3 вражеских ракета (по состоянию на 11.30) локационно потеряны, информация о местах падения и последствиях уточняется.

