Ночная атака РФ. ПВО обезвредила почти 600 дронов и более 30 ракет

В ночь на 30 октября (с 19:00 29 октября) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.
Главные тезисы
- Российская Федерация нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, используя ударные беспилотники и ракеты.
- Противовоздушная оборона успешно сбила или подавила 623 воздушные цели, включая 600 дронов и 30 ракет.
- Специалисты зафиксировали прямые попадания 16 ракет и 63 ударных беспилотников на разных локациях Украины.
ПВО обезвредила 623 воздушных целей РФ
В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения — 52 ракет (9 из них — «баллистика») и 653 БпЛА разных типов (около 400 из них — «шахеды»):
653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым);
4 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Нижнегородской обл. — Рф);
5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Ростовской обл. — РФ);
8 крылатых ракет "Калибр";
2 крылатых ракет Искандер-К (из Курска, Воронежская обл. — Рф);
30 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской обл. — РФ);
2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из акватории Черного моря);
1 управляемой авиационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 623 воздушных целей:
592 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
7 крылатых ракет "Калибр";
1 крылатую ракету Искандер-К;
21 крылатых ракет Х-101;
2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
В настоящее время зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины.
Кроме того, 3 вражеских ракета (по состоянию на 11.30) локационно потеряны, информация о местах падения и последствиях уточняется.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-