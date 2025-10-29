ПВО обезвредила 93 дронов во время новой атаки РФ
ПВО обезвредила 93 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - как отработала ПВО
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 28-29 октября российские захватчики совершали атаку 126 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 10 локациях.

Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО

Новое воздушное нападение враг начал в 19:00 28 октября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарское — РФ, Донецк, Чауда, Гвардейское — ТОТ Украины.

Следует также отметить, что около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 93 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 10 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

