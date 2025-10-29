ПВО обезвредила 93 дронов во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 28-29 октября российские захватчики совершали атаку 126 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 10 локациях.
Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО
Новое воздушное нападение враг начал в 19:00 28 октября.
На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарское — РФ, Донецк, Чауда, Гвардейское — ТОТ Украины.
Следует также отметить, что около 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 10 локациях.
