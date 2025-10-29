ППО знешкодила 93 дронів під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 28-29 жовтня російські загарбники здійснювали атаку 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО
Новий повітряний напад ворог розпочав о 19:00 28 жовтня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Донецьк, Чауда, Гвардійське — ТОТ України.
Варто також зазначити, що близько 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 10 локаціях.
