Нічна атака російських дронів по Дніпру — є постраждалі та руйнування
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака російських дронів по Дніпру — є постраждалі та руйнування

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпро
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Росіяни “роєм” дронів атакували Дніпро ввечері 26 березня. Троє людей постраждали, понівечені більше десятка багатоповерхівок.

Головні тези:

  • Російські дрони атакували Дніпро, завдавши пошкоджень понад десятку будівель та понад 60 легковиків.
  • У результаті атаки троє людей постраждали, залишившись без дому та авто. Надана допомога на місці подій.
  • Влада міста активно залучила комунальників та благодійників для відновлення руйнувань та прибирання території.

Росія атакувала Дніпро “роєм” дронів

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Постраждали троє людей — 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Всім допомогу надали на місці.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

У місті понівечені підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок.

Понад 60 легковиків побиті, ще кілька — знищені. Зачепило й 2 вантажівки.

Понівечена атакою дронів РФ машина у Дніпрі

На місцях працюють всі служби. Залучені благодійники, які видають будівельні матеріали. Комунальники прибирають територію.

Всі пожежі, які виникли у Дніпрі через атаку БпЛА, рятувальники загасили, — зазначив Лисак.

Російські війська атакували Дніпро дронами-камікадзе "Шахед" ввечері 26 березня. У місті сталися декілька пожеж. Зайнялися авто та об'єкти інфраструктури.

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