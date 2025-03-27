Нічна атака російських дронів по Дніпру — є постраждалі та руйнування

Росіяни “роєм” дронів атакували Дніпро ввечері 26 березня. Троє людей постраждали, понівечені більше десятка багатоповерхівок.
Головні тези:
- Російські дрони атакували Дніпро, завдавши пошкоджень понад десятку будівель та понад 60 легковиків.
- У результаті атаки троє людей постраждали, залишившись без дому та авто. Надана допомога на місці подій.
- Влада міста активно залучила комунальників та благодійників для відновлення руйнувань та прибирання території.
Росія атакувала Дніпро “роєм” дронів
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У місті понівечені підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок.
Понад 60 легковиків побиті, ще кілька — знищені. Зачепило й 2 вантажівки.
На місцях працюють всі служби. Залучені благодійники, які видають будівельні матеріали. Комунальники прибирають територію.
Російські війська атакували Дніпро дронами-камікадзе "Шахед" ввечері 26 березня. У місті сталися декілька пожеж. Зайнялися авто та об'єкти інфраструктури.
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