Ночная атака российских дронов по Днепру — есть пострадавшие и разрушения

Россияне "роем" дронов атаковали Днепр вечером 26 марта. Три человека пострадали, повреждены более десятка многоэтажек.
Главные тезисы
- Ночью 26 марта российские дроны атаковали Днепр, повредив более десятка зданий и более 60 автомобилей.
- Три человека пострадали в результате атаки дронов, оставшись без дома и авто.
- Власти города активно привлекли коммунальщиков и благотворителей для восстановления разрушений и уборки территории.
Россия атаковала Днепр "роем" дронов
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное заведения, более десятка многоэтажек.
Более 60 легковушек избиты, еще несколько уничтожены. Зацепило и 2 грузовика.
На местах работают все службы. Привлечены благотворители, издающие строительные материалы. Коммунальщики убирают территорию.
Российские войска атаковали Днепр дронами-камикадзе "Шахед" вечером 26 марта. В городе произошло несколько пожаров. Загорелись авто и объекты инфраструктуры.
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