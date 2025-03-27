Ночная атака российских дронов по Днепру — есть пострадавшие и разрушения
Категория
Украина
Дата публикации

Ночная атака российских дронов по Днепру — есть пострадавшие и разрушения

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепр
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Россияне "роем" дронов атаковали Днепр вечером 26 марта. Три человека пострадали, повреждены более десятка многоэтажек.

Главные тезисы

  • Ночью 26 марта российские дроны атаковали Днепр, повредив более десятка зданий и более 60 автомобилей.
  • Три человека пострадали в результате атаки дронов, оставшись без дома и авто.
  • Власти города активно привлекли коммунальщиков и благотворителей для восстановления разрушений и уборки территории.

Россия атаковала Днепр "роем" дронов

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Пострадали три человека — 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь была оказана на месте.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

В городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное заведения, более десятка многоэтажек.

Более 60 легковушек избиты, еще несколько уничтожены. Зацепило и 2 грузовика.

Изуродованная атакой дронов РФ машина в Днепре

На местах работают все службы. Привлечены благотворители, издающие строительные материалы. Коммунальщики убирают территорию.

Все пожары, возникшие в Днепре из-за атаки БПЛА, спасатели потушили, — отметил Лысак.

Российские войска атаковали Днепр дронами-камикадзе "Шахед" вечером 26 марта. В городе произошло несколько пожаров. Загорелись авто и объекты инфраструктуры.

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