Нічна масована атака РФ по Україні — як відпрацювала ППО

У ніч на 21 серпня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак за час війни, випустивши по Україні понад 600 дронів і ракет. Сили ППО збили та подавили 577 цілей, серед них — "Кинджал" і "Калібри".
Головні тези:
- Нічна масована атака Росії на Україну 21 серпня була однією з наймасштабніших за час війни.
- ППО збили та подавили 577 цілей, серед яких були дрони типу “Шахед”, ракети “Кинджал” та “Калібр”.
ППО знешкодила 577 повітряних цілей РФ у ніч проти 21 серпня
За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 21 серпня противник атакував 614 засобами повітряного нападу.
Серед них були:
574 ударні дрони типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське;
4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької області;
2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області;
19 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області;
14 крилатими ракетами Калібр з акваторії Чорного моря;
1 ракета невстановленого типу із Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 577 повітряних цілей:
546 ворожих дронів типу "Шахед" і дронів-імітаторів різних типів;
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
18 крилатих ракет Х-101;
12 крилатих ракет Калібр.
Однак зафіксовано і влучання ракет та ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих цілей та їх уламки на 3 локаціях.
