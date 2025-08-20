Нова атака РФ на Україну — відомі результати роботи ППО
Нова атака РФ на Україну — відомі результати роботи ППО

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 19-20 серпня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М (із ТОТ Криму), а також та 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
  • Відомо про влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях.

Звіт роботи сил ППО за 19-20 серпня

Росія розпочала новий повітряний напад на Україну о 19:30 19 серпня.

Цього разу дрони та ракети летіли із напрямків: Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

