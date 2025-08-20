Українські воїни уразили 9 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 19 серпня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт російських окупантів.

Втрати армії РФ станом на 20 серпня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.08.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 072 700 (+920) осіб,

танків — 11 119 (+1) од,

бойових броньованих машин — 23 152 (+4) од,

артилерійських систем — 31 748 (+50) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 52 154 (+260) од,

крилатих ракет — 3 565 (+7) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 59 202 (+142) од.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних і 82 авіаційних ударів, застосувавши десять ракет та скинувши 153 керовані авіаційні бомби.

Окрім того, повідомляється, що армія РФ здійснила 5611 обстрілів, з них 66 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використала 5610 дронів-камікадзе.