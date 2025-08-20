Украинские воины поразили 9 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 19 августа авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две артиллерийские системы и один важный объект российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 20 августа 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.08.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 072 700 (+920) человек,

танков — 11 119 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 23 152 (+4) ед,

артиллерийских систем — 31 748 (+50) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 52 154 (+260) ед,

крылатых ракет — 3 565 (+7) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 59202 (+142) ед.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 82 авиационных удара, применив десять ракет и сбросив 153 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, указано, что армия РФ совершила 5611 обстрелов, из них 66 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовала 5610 дронов-камикадзе.