Украинские воины поразили 9 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 19 августа авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две артиллерийские системы и один важный объект российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1274 день полномасштабной войны России против Украины.
- За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 175 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 20 августа 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 072 700 (+920) человек,
танков — 11 119 (+1) ед,
боевых бронированных машин — 23 152 (+4) ед,
артиллерийских систем — 31 748 (+50) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 52 154 (+260) ед,
крылатых ракет — 3 565 (+7) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 59202 (+142) ед.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 82 авиационных удара, применив десять ракет и сбросив 153 управляемых авиационных бомб.
Кроме того, указано, что армия РФ совершила 5611 обстрелов, из них 66 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовала 5610 дронов-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-