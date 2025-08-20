Новая атака РФ на Украину — известные результаты работы ПВО
Новая атака РФ на Украину — известные результаты работы ПВО

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 19-20 августа российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М (из ТОТ Крыма), а также и 93-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
  • Известно о попадании вражеской ракеты и ударных БПЛА на 20 локациях.

Отчет работы сил ПВО за 19-20 августа

Россия начала новое воздушное нападение на Украину в 19:30 19 августа.

На этот раз дроны и ракеты летели с направлений: Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбита/подавлена баллистическая ракета Искандер-М и 62 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание вражеской ракеты и ударных БПЛА на 20 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

