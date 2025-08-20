Новая атака РФ на Украину — известные результаты работы ПВО

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 19-20 августа российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М (из ТОТ Крыма), а также и 93-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
- Известно о попадании вражеской ракеты и ударных БПЛА на 20 локациях.
Отчет работы сил ПВО за 19-20 августа
Россия начала новое воздушное нападение на Украину в 19:30 19 августа.
На этот раз дроны и ракеты летели с направлений: Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание вражеской ракеты и ударных БПЛА на 20 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-