Ночная массированная атака РФ по Украине — как отработала ПВО

В ночь на 21 августа Россия совершила одну из самых масштабных атак за время войны, выпустив по Украине более 600 дронов и ракет. Силы ПВО сбили и подавили 577 целей, среди них - "Кинжал" и "Калибры".
Главные тезисы
- Более 600 дронов и ракет было выпущено по Украине в ночь на 21 августа в одной из самых масштабных атак за время войны.
- Силы ПВО успешно сбили и подавили 577 целей, включая ударные дроны и ракеты “Кинжал” и “Калибр”.
ПВО обезвредила 577 воздушных целей РФ в ночь на 21 августа
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 21 августа противник атаковал 614 средствами воздушного нападения.
Среди них были:
574 ударные дроны типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское;
4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской области;
2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области;
19 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;
14 крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря;
1 ракета неустановленного типа из Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 577 воздушных целей:
546 вражеских дронов типа "Шахед" и дронов-имитаторов разных типов;
1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
18 крылатых ракет Х-101;
12 крылатых ракет Калибр.
Однако зафиксировано попадание ракет и ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых целей и их обломки на 3 локациях.
