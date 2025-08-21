Ночная массированная атака РФ по Украине — как отработала ПВО
Ночная массированная атака РФ по Украине — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
В ночь на 21 августа Россия совершила одну из самых масштабных атак за время войны, выпустив по Украине более 600 дронов и ракет. Силы ПВО сбили и подавили 577 целей, среди них - "Кинжал" и "Калибры".

Главные тезисы

  • Более 600 дронов и ракет было выпущено по Украине в ночь на 21 августа в одной из самых масштабных атак за время войны.
  • Силы ПВО успешно сбили и подавили 577 целей, включая ударные дроны и ракеты “Кинжал” и “Калибр”.

ПВО обезвредила 577 воздушных целей РФ в ночь на 21 августа

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 21 августа противник атаковал 614 средствами воздушного нападения.

Среди них были:

  • 574 ударные дроны типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское;

  • 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской области;

  • 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области;

  • 19 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;

  • 14 крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря;

  • 1 ракета неустановленного типа из Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 577 воздушных целей:

  • 546 вражеских дронов типа "Шахед" и дронов-имитаторов разных типов;

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

  • 18 крылатых ракет Х-101;

  • 12 крылатых ракет Калибр.

Однако зафиксировано попадание ракет и ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых целей и их обломки на 3 локациях.

