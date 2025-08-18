ПВО сбила почти 90 БпЛА во время ночной атаки РФ по Украине
ПВО сбила почти 90 БпЛА во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 18 августа (с 21.00 17 августа) армия РФ атаковала Украину 4 баллистическими ракетами Искандер-М (из районов — Таганрог, Миллерово, Курск), а также 140 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск — ТОТ Крыма.

  • Противовоздушная оборона Украины успешно отразила ночную атаку армии РФ, сбив почти 90 вражеских беспилотников типа Shahed.
  • Благодаря совместной работе авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем удалось предотвратить удар на 25 локациях по всей территории Украины.
  • Ночные атаки включали ракетные удары и использование беспилотников-имитаторов, что требовало срочной и эффективной реакции ПВО.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание вражеских ракет и ударных БПЛА на 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

