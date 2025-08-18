ПВО сбила почти 90 БпЛА во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 18 августа (с 21.00 17 августа) армия РФ атаковала Украину 4 баллистическими ракетами Искандер-М (из районов — Таганрог, Миллерово, Курск), а также 140 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск — ТОТ Крыма.