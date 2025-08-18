ППО збила майже 90 БпЛА під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 18 серпня (із 21.00 17 серпня) армія РФ атакувала Україну 4 балістичними ракетами Іскандер-М (із районів — Таганрог, Міллерово, Курськ), а також та 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.
Головні тези:
- Протиповітряна оборона України відбила 90 ворожих безпілотників типу Shahed під час нічної атаки РФ.
- Удар було відбито завдяки бойовій роботі авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем.
- Зафіксовано влучання ворожих ракет та безпілотників на 25 локаціях на території Донеччини, Харківщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Одещини та Київщини.
ППО звітувала про бойову роботу у ніч проти 18 серпня
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.
