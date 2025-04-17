Нічний дроновий удар РФ по Дніпру — загинули троє людей, багато поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічний дроновий удар РФ по Дніпру — загинули троє людей, багато поранених

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпро
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У Дніпрі продовжує зростати кількість постраждалих після атаки Росії ввечері 16 квітня. Їх вже 30. Троє людей, серед них підліток, загинули.

Головні тези:

  • Масований дроновий удар РФ по Дніпру призвів до загибелі трьох людей, серед яких є дитина, та поранення 30 осіб, п'ятеро з яких - діти.
  • Лікарі в медзакладах надають допомогу 16 постраждалим, один із них у важкому стані.
  • Атака російських дронів призвела до пошкоджень десятків будівель і інфраструктури у Дніпрі, включаючи навчальні заклади, магазини та автомобілі.

Росія била по Дніпру шахедами: є жертви

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, масована атака БпЛА призвела до трагічних наслідків у Дніпрі - загинули троє людей, серед них - дитина.

Постраждали 30, п'ятеро - діти. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один - у важкому стані.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж - приватних. Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія.

А ще - харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятка авто.

Дніпро після атаки РФ

Вчора ввечері, 16 квітня, росіяни масовано атакували Дніпро дронами. Внаслідок атаки були пожежі, пошкодження, є загиблі та багато постраждалих.

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