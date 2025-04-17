Ночной дроновый удар РФ по Днепру — погибли три человека, много раненых

В Днепре продолжает расти количество пострадавших после атаки России вечером 16 апреля. Их уже 30. Три человека, среди них подросток, погибли.
Главные тезисы
- Трагический и массированный дроновый удар РФ по Днепру привел к гибели трех человек, среди которых ребенок, и ранения 30 человек.
- Атака российских дронов вызвала разрушения десятков зданий и инфраструктуры, включая учебные заведения, магазины и автомобили в Днепре.
Россия била по Днепру шахедами: есть жертвы
По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, массированная атака БпЛА привела к трагическим последствиям в Днепре — погибли три человека, среди них — ребенок.
В городе изуродованы с десяток многоквартирных домов и столько же — частных. Поврежден корпус учебного заведения, общежитие, гимназия.
А еще — пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, почти полтора десятка авто.
Вчера вечером, 16 апреля, россияне массированно атаковали Днепр дронами. В результате атаки были пожары, повреждения, есть погибшие и многие пострадавшие.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-