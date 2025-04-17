Ночной дроновый удар РФ по Днепру — погибли три человека, много раненых

В Днепре продолжает расти количество пострадавших после атаки России вечером 16 апреля. Их уже 30. Три человека, среди них подросток, погибли.

Россия била по Днепру шахедами: есть жертвы

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, массированная атака БпЛА привела к трагическим последствиям в Днепре — погибли три человека, среди них — ребенок.

Пострадали 30, пятеро — дети. Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 16 пациентов. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

В городе изуродованы с десяток многоквартирных домов и столько же — частных. Поврежден корпус учебного заведения, общежитие, гимназия.

А еще — пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, почти полтора десятка авто.

Днепр после атаки РФ

Вчера вечером, 16 апреля, россияне массированно атаковали Днепр дронами. В результате атаки были пожары, повреждения, есть погибшие и многие пострадавшие.