Ночной дроновый удар РФ по Днепру — погибли три человека, много раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Ночной дроновый удар РФ по Днепру — погибли три человека, много раненых

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепро
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В Днепре продолжает расти количество пострадавших после атаки России вечером 16 апреля. Их уже 30. Три человека, среди них подросток, погибли.

Главные тезисы

  • Трагический и массированный дроновый удар РФ по Днепру привел к гибели трех человек, среди которых ребенок, и ранения 30 человек.
  • Атака российских дронов вызвала разрушения десятков зданий и инфраструктуры, включая учебные заведения, магазины и автомобили в Днепре.

Россия била по Днепру шахедами: есть жертвы

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, массированная атака БпЛА привела к трагическим последствиям в Днепре — погибли три человека, среди них — ребенок.

Пострадали 30, пятеро — дети. Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 16 пациентов.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

В городе изуродованы с десяток многоквартирных домов и столько же — частных. Поврежден корпус учебного заведения, общежитие, гимназия.

А еще — пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, почти полтора десятка авто.

Днепр после атаки РФ

Вчера вечером, 16 апреля, россияне массированно атаковали Днепр дронами. В результате атаки были пожары, повреждения, есть погибшие и многие пострадавшие.

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