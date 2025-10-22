Нічний удар РФ по Києву — кількість постраждалих зросла
Нічний удар РФ по Києву — кількість постраждалих зросла

Джерело:  Київська міська рада

Війська РФ у ніч проти 22 жовтня дронами і ракетами атакували столицю. Внаслідок обстрілу Києва поранення отримали 29 осіб.

Головні тези:

  • У результаті нічної атаки РФ на Київ загинули щонайменше двоє людей, а 29 осіб отримали поранення, включаючи дітей.
  • За даними голови Київської МВА, всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.
  • Серед наслідків ворожого обстрілу - обмеження руху громадського транспорту та відсутність гарячої води в деяких будинках.

У Києві постраждало 29 осіб через атаку РФ

Про це повідомляє голова Київської МВА Тимур Ткаченко.

Станом на 14:30 кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 29 осіб.

За його словами, зокрема, серед постраждалих п'ятеро дітей. Усім надана необхідна медична допомога.

Вночі під ворожу атаку потрапили кілька районів столиці. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей. Також зафіксоване влучання ворожих дронів у багатоповерхівки на правому та лівому березі столиці.

Окрім того, в результаті ворожого обстрілу через наслідки ударів росіян вводились обмеження у русі громадського електротранспорту, частина будинків у Києві також без гарячої води.

