Нічний удар РФ по Києву — кількість постраждалих зросла

Війська РФ у ніч проти 22 жовтня дронами і ракетами атакували столицю. Внаслідок обстрілу Києва поранення отримали 29 осіб.

У Києві постраждало 29 осіб через атаку РФ

Про це повідомляє голова Київської МВА Тимур Ткаченко.

Станом на 14:30 кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 29 осіб.

За його словами, зокрема, серед постраждалих п'ятеро дітей. Усім надана необхідна медична допомога.

Вночі під ворожу атаку потрапили кілька районів столиці. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей. Також зафіксоване влучання ворожих дронів у багатоповерхівки на правому та лівому березі столиці.