Ночной удар РФ по Киеву — количество пострадавших возросло

Войска РФ в ночь на 22 октября дронами и ракетами атаковали столицу. В результате обстрела Киева ранения получили 29 человек.

Об этом сообщает глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

По состоянию на 14:30 количество раненых в результате российской атаки возросло до 29 человек.

По его словам, среди пострадавших пятеро детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Ночью во вражескую атаку попали несколько районов столицы. По предварительным данным, в результате обстрела погибли по меньшей мере два человека. Также зафиксировано попадание вражеских дронов в многоэтажки на правом и левом берегу столицы.