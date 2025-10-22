Ночной удар РФ по Киеву — количество пострадавших возросло

Войска РФ в ночь на 22 октября дронами и ракетами атаковали столицу. В результате обстрела Киева ранения получили 29 человек.
Главные тезисы
- В результате ночного обстрела Российской Федерацией Киева количество раненых увеличилось до 29 человек, включая детей.
- Несмотря на вражескую атаку, всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
- Последствия обстрела включают ограничения движения общественного транспорта и отсутствие горячей воды в некоторых домах столицы.
В Киеве пострадали 29 человек из-за атаки РФ
Об этом сообщает глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.
По состоянию на 14:30 количество раненых в результате российской атаки возросло до 29 человек.
По его словам, среди пострадавших пятеро детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь.
Ночью во вражескую атаку попали несколько районов столицы. По предварительным данным, в результате обстрела погибли по меньшей мере два человека. Также зафиксировано попадание вражеских дронов в многоэтажки на правом и левом берегу столицы.
Кроме того, в результате вражеских обстрелов из-за последствий ударов россиян вводились ограничения в движении общественного электротранспорта, часть домов в Киеве также без горячей воды.
