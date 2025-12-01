Нідерланди надають Україні 250 млн євро на закупівлю зброї виробництва США

Нідерланди заявили про виділення 250 млн євро на закупівлю американської зброї для України, щоб посилити її захист від російських авіаударів.
Головні тези:
- Нідерланди надають допомогу в розмірі 250 млн євро на закупівлю американської зброї для України.
- Ця ініціатива відбувається в межах партнерства з НАТО та спрямована на зміцнення оборони країни від російських авіаударів.
- Фінансування здійснюватиметься через Список пріоритетних вимог України (PURL), що дозволяє партнерам НАТО купувати зброю у США для підтримки України.
Україна отримає 250 млн євро допомоги від Нідерландів
Ці кошти надійдуть в межах ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України.
Перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив, що ці кошти будуть спрямовані на зміцнення оборони України від російських авіаударів.
Фінансування здійснюватиметься у рамках Списку пріоритетних вимог України (PURL), який дозволяє європейським та канадським союзникам НАТО купувати озброєння та військову техніку у США на користь України.
Очікується, що додаткові постачання американської зброї допоможуть Україні зміцнити оборону від повітряних атак та забезпечити більш ефективний захист своїх міст і цивільного населення.
