Нідерланди надають Україні 250 млн євро на закупівлю зброї виробництва США
Категорія
Світ
Дата публікації

Нідерланди надають Україні 250 млн євро на закупівлю зброї виробництва США

Нідерланди
Read in English
Джерело:  Sky News

Нідерланди заявили про виділення 250 млн євро на закупівлю американської зброї для України, щоб посилити її захист від російських авіаударів.

Головні тези:

  • Нідерланди надають допомогу в розмірі 250 млн євро на закупівлю американської зброї для України.
  • Ця ініціатива відбувається в межах партнерства з НАТО та спрямована на зміцнення оборони країни від російських авіаударів.
  • Фінансування здійснюватиметься через Список пріоритетних вимог України (PURL), що дозволяє партнерам НАТО купувати зброю у США для підтримки України.

Україна отримає 250 млн євро допомоги від Нідерландів

Ці кошти надійдуть в межах ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України.

Перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив, що ці кошти будуть спрямовані на зміцнення оборони України від російських авіаударів.

Ми щодня бачимо потужні авіаудари по Україні. Єдиний спосіб допомогти їм у стислі терміни — це поставити американські запаси.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів

Фінансування здійснюватиметься у рамках Списку пріоритетних вимог України (PURL), який дозволяє європейським та канадським союзникам НАТО купувати озброєння та військову техніку у США на користь України.

Очікується, що додаткові постачання американської зброї допоможуть Україні зміцнити оборону від повітряних атак та забезпечити більш ефективний захист своїх міст і цивільного населення.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Нідерланди і Румунія відкриють навчальний центр для українського техперсоналу F-16
Міністерство оборони Нідерландів
F-16
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нідерланди та Норвегія допоможуть Україні відновити пошкоджену обстрілами РФ енергосистему
Володимир Зеленський
енергосистема
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та Нідерланди спільно вироблятимуть дрони — підписано меморандум
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?