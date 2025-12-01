Нідерланди надають Україні 250 млн євро на закупівлю зброї виробництва США

Нідерланди заявили про виділення 250 млн євро на закупівлю американської зброї для України, щоб посилити її захист від російських авіаударів.

Україна отримає 250 млн євро допомоги від Нідерландів

Ці кошти надійдуть в межах ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України.

Перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив, що ці кошти будуть спрямовані на зміцнення оборони України від російських авіаударів.

Ми щодня бачимо потужні авіаудари по Україні. Єдиний спосіб допомогти їм у стислі терміни — це поставити американські запаси. Рубен Брекельманс Міністр оборони Нідерландів

Фінансування здійснюватиметься у рамках Списку пріоритетних вимог України (PURL), який дозволяє європейським та канадським союзникам НАТО купувати озброєння та військову техніку у США на користь України.