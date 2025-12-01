Нидерланды предоставляют Украине 250 млн евро на закупку оружия производства США

Нидерланды заявили о выделении 250 млн евро на закупку американского оружия для Украины, чтобы усилить его защиту от российских авиаударов.

Украина получит 250 млн евро помощи от Нидерландов

Эти средства поступят в рамках инициативы НАТО по закупке американского оружия для Украины.

Перед встречей со своими коллегами из ЕС в Брюсселе министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подчеркнул, что эти средства будут направлены на укрепление обороны Украины от российских авиаударов.

Мы каждый день видим мощные авиаудары по Украине. Единственный способ помочь им в сжатые сроки — это поставить американские запасы. Рубен Брекельманс Министр обороны Нидерландов

Финансирование будет осуществляться в рамках Список приоритетных требований Украины (PURL), который позволяет европейским и канадским союзникам НАТО покупать вооружение и военную технику в США в пользу Украины.