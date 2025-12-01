Нидерланды предоставляют Украине 250 млн евро на закупку оружия производства США
Категория
Мир
Дата публикации

Нидерланды предоставляют Украине 250 млн евро на закупку оружия производства США

Нидерланды
Read in English
Читати українською
Источник:  Sky News

Нидерланды заявили о выделении 250 млн евро на закупку американского оружия для Украины, чтобы усилить его защиту от российских авиаударов.

Главные тезисы

  • Нидерланды выделяют 250 млн евро на закупку американского оружия для Украины в рамках партнерства с НАТО.
  • Финансирование осуществляется через Список приоритетных требований Украины (PURL), позволяющий партнерам НАТО закупать вооружение у США для Украины.
  • Помощь направлена на укрепление обороны Украины от российских авиаударов.

Украина получит 250 млн евро помощи от Нидерландов

Эти средства поступят в рамках инициативы НАТО по закупке американского оружия для Украины.

Перед встречей со своими коллегами из ЕС в Брюсселе министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подчеркнул, что эти средства будут направлены на укрепление обороны Украины от российских авиаударов.

Мы каждый день видим мощные авиаудары по Украине. Единственный способ помочь им в сжатые сроки — это поставить американские запасы.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Министр обороны Нидерландов

Финансирование будет осуществляться в рамках Список приоритетных требований Украины (PURL), который позволяет европейским и канадским союзникам НАТО покупать вооружение и военную технику в США в пользу Украины.

Ожидается, что дополнительные поставки американского оружия помогут Украине укрепить оборону от воздушных атак и обеспечить более эффективную защиту своих городов и гражданского населения.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды и Румыния откроют учебный центр для украинского техперсонала F-16
Министерство обороны Нидерландов
F-16
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды и Норвегия помогут Украине восстановить поврежденную обстрелами РФ энергосистему
Владимир Зеленский
энергосистема
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны — подписан меморандум
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?