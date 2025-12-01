Нидерланды предоставляют Украине 250 млн евро на закупку оружия производства США

Нидерланды заявили о выделении 250 млн евро на закупку американского оружия для Украины, чтобы усилить его защиту от российских авиаударов.
Главные тезисы
- Нидерланды выделяют 250 млн евро на закупку американского оружия для Украины в рамках партнерства с НАТО.
- Финансирование осуществляется через Список приоритетных требований Украины (PURL), позволяющий партнерам НАТО закупать вооружение у США для Украины.
- Помощь направлена на укрепление обороны Украины от российских авиаударов.
Украина получит 250 млн евро помощи от Нидерландов
Эти средства поступят в рамках инициативы НАТО по закупке американского оружия для Украины.
Перед встречей со своими коллегами из ЕС в Брюсселе министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подчеркнул, что эти средства будут направлены на укрепление обороны Украины от российских авиаударов.
Финансирование будет осуществляться в рамках Список приоритетных требований Украины (PURL), который позволяет европейским и канадским союзникам НАТО покупать вооружение и военную технику в США в пользу Украины.
Ожидается, что дополнительные поставки американского оружия помогут Украине укрепить оборону от воздушных атак и обеспечить более эффективную защиту своих городов и гражданского населения.
