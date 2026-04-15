Нідерланди виділяють 248 млн євро на придбання дронів для ЗСУ

Нідерланди виділяють 248 мільйонів євро на придбання дронів для Збройних сил України.
Головні тези:
- Нідерланди виділили значну суму грошей на придбання дронів для Збройних сил України.
- Дрони відіграють ключову роль у сучасній війні, допомагаючи в українській обороні від безперервних атак.
Україна отримає нову військову допомогу від Нідерландів
Про це 15 квітня повідомила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус під час засідання Контактної групи з питань оборони України.
Дрони виробляються в Нідерландах та Україні.
Дрони є ключовим пріоритетом у військовій підтримці України з боку Нідерландів. Нідерланди, серед іншого, зробили внесок у так звану Ініціативу "Дронова лінія" . В результаті українські солдати на передовій отримали у своє розпорядження сотні тисяч дронів.
За словами міністерки, логічно, що зараз велика увага приділяється ситуації на Близькому Сході.
Однак ми не повинні забувати, що війна в Україні має ще більший вплив на безпеку в Європі, а отже, і на Нідерланди. Тому важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-