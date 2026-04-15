Нидерланды выделяют 248 млн евро на приобретение дронов для ВСУ

Нидерланды выделяют 248 миллионов евро на приобретение дронов для Вооруженных сил Украины.
Главные тезисы
- Нидерланды выделяют 248 миллионов евро на приобретение дронов для ВСУ, укрепляя оборонную способность Украины.
- Дроны играют решающую роль в современной войне и помогают украинским вооруженным силам отражать российские атаки.
Украина получит новую военную помощь от Нидерландов
Об этом 15 апреля сообщила министерша обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Дроны производятся в Нидерландах и Украине.
Дроны являются ключевым приоритетом в военной поддержке Украины со стороны Нидерландов. Нидерланды, среди прочего, внесли вклад в так называемую Инициативу "Дроновая линия". В результате украинские солдаты на передовой получили в свое распоряжение сотни тысяч дронов.
По словам министерши, логично, что сейчас большое внимание уделяется ситуации на Ближнем Востоке.
Однако мы не должны забывать, что война в Украине еще больше влияет на безопасность в Европе, а значит, и на Нидерланды. Поэтому важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-