Нидерланды выделяют 248 млн евро на приобретение дронов для ВСУ

Украина получит новую военную помощь от Нидерландов

Об этом 15 апреля сообщила министерша обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Дроны производятся в Нидерландах и Украине.

Дроны играют решающую роль на современном поле боя. Украинцы используют их с невероятным мастерством, чтобы отражать непрерывные российские атаки. И им это очень хорошо удается. Благодаря плодотворному сотрудничеству с Украиной, мы непосредственно учимся на этом. Это также открывает возможности для нашей бизнес-среды. Таким образом, тесное сотрудничество с Украиной создает ситуацию, выгодную обеим странам.

Дроны являются ключевым приоритетом в военной поддержке Украины со стороны Нидерландов. Нидерланды, среди прочего, внесли вклад в так называемую Инициативу "Дроновая линия". В результате украинские солдаты на передовой получили в свое распоряжение сотни тысяч дронов.

По словам министерши, логично, что сейчас большое внимание уделяется ситуации на Ближнем Востоке.