Нидерланды выделяют 248 млн евро на приобретение дронов для ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации

Нидерланды выделяют 248 млн евро на приобретение дронов для ВСУ

Нидерланды
Read in English
Читати українською

Нидерланды выделяют 248 миллионов евро на приобретение дронов для Вооруженных сил Украины.

Главные тезисы

  • Нидерланды выделяют 248 миллионов евро на приобретение дронов для ВСУ, укрепляя оборонную способность Украины.
  • Дроны играют решающую роль в современной войне и помогают украинским вооруженным силам отражать российские атаки.

Украина получит новую военную помощь от Нидерландов

Об этом 15 апреля сообщила министерша обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Дроны производятся в Нидерландах и Украине.

Дроны играют решающую роль на современном поле боя. Украинцы используют их с невероятным мастерством, чтобы отражать непрерывные российские атаки. И им это очень хорошо удается. Благодаря плодотворному сотрудничеству с Украиной, мы непосредственно учимся на этом. Это также открывает возможности для нашей бизнес-среды. Таким образом, тесное сотрудничество с Украиной создает ситуацию, выгодную обеим странам.

Дроны являются ключевым приоритетом в военной поддержке Украины со стороны Нидерландов. Нидерланды, среди прочего, внесли вклад в так называемую Инициативу "Дроновая линия". В результате украинские солдаты на передовой получили в свое распоряжение сотни тысяч дронов.

По словам министерши, логично, что сейчас большое внимание уделяется ситуации на Ближнем Востоке.

Однако мы не должны забывать, что война в Украине еще больше влияет на безопасность в Европе, а значит, и на Нидерланды. Поэтому важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?