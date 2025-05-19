Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії — як він ставиться до України
Категорія
Політика
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Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії — як він ставиться до України

Дан
Джерело:  Радіо Свобода

На президентських виборах у Румунії 18 травня переміг проєвропейський незалежний кандидат Нікушор Дан.

Головні тези:

  • Нікушор Дан переміг на президентських виборах у Румунії, підтримавши проєвропейську спрямованість країни.
  • Дан виступає за зміцнення відносин із Європейським Союзом та НАТО, а також наголошує на важливості оборонних витрат для протистояння російському впливу в регіоні.
  • Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою та висловив надію на подальший розвиток стратегічного партнерства між державами.

Дан переміг Сіміона на виборах президента Румунії

Згідно з останніми даними Центральної виборчої комісії країни, опрацьовано вже 99,49% бюлетенів. Дан отримав 53,90% голосів виборців, а ультраправий націоналіст Джордже Сіміон, який вже встиг оголосити про свою "перемогу", 46,10%.

Дан опублікував у мікроблозі X звернення до співгромадян:

Це була безпрецедентна мобілізація, а отже, перемога належить кожному з вас. Кожному румуну, який прийшов на вибори, зробив так, щоб його голос був почутий і боровся за те, у що він вірить, за країну, яку він хоче і в якій хоче жити. Від завтрашнього дня ми починаємо відбудовувати Румунію. Об'єднану, чесну Румунію, засновану на повазі до закону і до всіх людей.

За даними виборчої комісії, згідно з попередніми результатами після підрахунку 20 085 протоколів, Нікушор Дан отримав 6 168 696 голосів, що становить 53,60% голосів, а його суперник, ультраправий політик Джордж Сіміон — 5 339 039, або 46,40% голосів.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Дана з перемогою, назвавши її історичною. Він підкреслив, що Україні важливо мати надійного партнера в особі Румунії, бо завдяки співпраці можна зміцнити як самі країни, так і Європу.

Ми завжди з великою повагою будемо ставитися до Румунії та її народу, особливо зважаючи на підтримку, яку ми одержали в найважчий період нашої історії. Дорогі румуни, ви завжди можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда й партнера. Ми здатні подолати будь-які виклики, якщо будемо єдиними та сильними. Розраховую на подальший розвиток стратегічного партнерства між нашими дружніми державами задля їхньої стабільності, безпеки й добробуту.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Нікушор Дан народився 20 грудня 1969 року в місті Фегераш, Брашовського повіту. У 1987 та 1988 роках здобув золоті медалі на Міжнародній математичній олімпіаді. Отримав ступінь доктора філософії з математики в École Normale Supérieure у Парижі. Після повернення до Румунії заснував Школу нормальної вищої освіти в Бухаресті та став активістом у сфері захисту культурної спадщини.

У 2015 році створив політичну платформу "Союз порятунку Бухареста", яка згодом трансформувалася в партію "Союз порятунку Румунії". У 2020 році був обраний мером Бухареста, а в 2024 році — переобраний на цю посаду.

Нікушор Дан, на відміну від його опонента Джорджа Сіміона, послідовно виступав за підтримку України у війні проти Росії. У квітні він заявив, що ця війна є критично важливою для безпеки Румунії та Молдови, підкресливши необхідність продовження військової допомоги Києву.

У своїй передвиборчій кампанії Дан наголошував на важливості зміцнення зв'язків з Європейським Союзом і НАТО, а також на збільшенні оборонних витрат, щоб протистояти російському впливу в регіоні.

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