Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії — як він ставиться до України

Дан переміг Сіміона на виборах президента Румунії

Згідно з останніми даними Центральної виборчої комісії країни, опрацьовано вже 99,49% бюлетенів. Дан отримав 53,90% голосів виборців, а ультраправий націоналіст Джордже Сіміон, який вже встиг оголосити про свою "перемогу", 46,10%.

Дан опублікував у мікроблозі X звернення до співгромадян:

Це була безпрецедентна мобілізація, а отже, перемога належить кожному з вас. Кожному румуну, який прийшов на вибори, зробив так, щоб його голос був почутий і боровся за те, у що він вірить, за країну, яку він хоче і в якій хоче жити. Від завтрашнього дня ми починаємо відбудовувати Румунію. Об'єднану, чесну Румунію, засновану на повазі до закону і до всіх людей. Поширити

A fost o mobilizare fără precedent și, de aceea, victoria este a fiecăruia dintre voi. A fiecărui român care a ieșit la vot, și-a făcut vocea auzită și a luptat astfel pentru ceea ce crede, pentru țara pe care o vrea și în care își dorește să trăiască. De mâine, începem… pic.twitter.com/Fuyz87DIlQ — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 18, 2025

За даними виборчої комісії, згідно з попередніми результатами після підрахунку 20 085 протоколів, Нікушор Дан отримав 6 168 696 голосів, що становить 53,60% голосів, а його суперник, ультраправий політик Джордж Сіміон — 5 339 039, або 46,40% голосів.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Дана з перемогою, назвавши її історичною. Він підкреслив, що Україні важливо мати надійного партнера в особі Румунії, бо завдяки співпраці можна зміцнити як самі країни, так і Європу.

Ми завжди з великою повагою будемо ставитися до Румунії та її народу, особливо зважаючи на підтримку, яку ми одержали в найважчий період нашої історії. Дорогі румуни, ви завжди можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда й партнера. Ми здатні подолати будь-які виклики, якщо будемо єдиними та сильними. Розраховую на подальший розвиток стратегічного партнерства між нашими дружніми державами задля їхньої стабільності, безпеки й добробуту. Володимир Зеленський Президент України

Нікушор Дан народився 20 грудня 1969 року в місті Фегераш, Брашовського повіту. У 1987 та 1988 роках здобув золоті медалі на Міжнародній математичній олімпіаді. Отримав ступінь доктора філософії з математики в École Normale Supérieure у Парижі. Після повернення до Румунії заснував Школу нормальної вищої освіти в Бухаресті та став активістом у сфері захисту культурної спадщини.

У 2015 році створив політичну платформу "Союз порятунку Бухареста", яка згодом трансформувалася в партію "Союз порятунку Румунії". У 2020 році був обраний мером Бухареста, а в 2024 році — переобраний на цю посаду.

Нікушор Дан, на відміну від його опонента Джорджа Сіміона, послідовно виступав за підтримку України у війні проти Росії. У квітні він заявив, що ця війна є критично важливою для безпеки Румунії та Молдови, підкресливши необхідність продовження військової допомоги Києву.