Никушор Дан победил на выборах президента Румынии — как он относится к Украине

На президентских выборах в Румынии 18 мая победил проевропейский независимый кандидат Никушор Дан.
Главные тезисы
- Никушор Дан победил на выборах президента Румынии, выступая за укрепление связей с Европейским Союзом и НАТО.
- Позиция Дана по отношению к Украине является дружественной и поддерживает стратегическое партнерство между странами.
- Никушор Дан активно выступает за увеличение оборонных расходов для противостояния российскому влиянию в регионе.
Дан победил Симиона на выборах президента Румынии
Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии страны, обработано уже 99,49% бюллетеней. Дан получил 53,90% голосов избирателей, а ультраправый националист Джордже Симион, уже успел объявить о своей "победе", 46,10%.
Дан опубликовал в микроблоге X обращение к согражданам:
A fost o mobilizare fără precedent și, de aceea, victoria este a fiecăruia dintre voi. A fiecărui român care a ieșit la vot, și-a făcut vocea auzită și a luptat astfel pentru ceea ce crede, pentru țara pe care o vrea și în care își dorește să trăiască. De mâine, începem… pic.twitter.com/Fuyz87DIlQ— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 18, 2025
По данным избирательной комиссии, согласно предварительным результатам после подсчета 20 085 протоколов, Никушор Дан получил 6 168 696 голосов, что составляет 53,60% голосов, а его соперник, ультраправый политик Джордж Симион — 5 339 039, или 46,40% голосов.
Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Дана с победой, назвав ее исторической. Он подчеркнул, что Украине важно иметь надежного партнера в лице Румынии, потому что благодаря сотрудничеству можно укрепить как сами страны, так и Европу.
Никушор Дан родился 20 декабря 1969 года в городе Фегераш, Брашовского уезда. В 1987 и 1988 получил золотые медали на Международной математической олимпиаде. Получил степень доктора философии по математике в École Normale Supérieure в Париже. После возвращения в Румынию основал Школу нормального высшего образования в Бухаресте и стал активистом в области защиты культурного наследия.
В 2015 году создал политическую платформу "Союз спасения Бухареста", которая впоследствии трансформировалась в партию "Союз спасения Румынии". В 2020 году был избран мэром Бухареста, а в 2024 году — переизбран на эту должность.
Никушор Дан, в отличие от его оппонента Джорджа Симиона, последовательно выступал за поддержку Украины в войне против России. В апреле он заявил, что эта война критически важна для безопасности Румынии и Молдовы, подчеркнув необходимость продления военной помощи Киеву.
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