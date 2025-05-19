Никушор Дан победил на выборах президента Румынии — как он относится к Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Никушор Дан победил на выборах президента Румынии — как он относится к Украине

Дан
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Источник:  Радио Свобода

На президентских выборах в Румынии 18 мая победил проевропейский независимый кандидат Никушор Дан.

Главные тезисы

  • Никушор Дан победил на выборах президента Румынии, выступая за укрепление связей с Европейским Союзом и НАТО.
  • Позиция Дана по отношению к Украине является дружественной и поддерживает стратегическое партнерство между странами.
  • Никушор Дан активно выступает за увеличение оборонных расходов для противостояния российскому влиянию в регионе.

Дан победил Симиона на выборах президента Румынии

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии страны, обработано уже 99,49% бюллетеней. Дан получил 53,90% голосов избирателей, а ультраправый националист Джордже Симион, уже успел объявить о своей "победе", 46,10%.

Дан опубликовал в микроблоге X обращение к согражданам:

Это была беспрецедентная мобилизация, а значит, победа принадлежит каждому из вас. Каждому румыну, пришедшему на выборы, сделал так, чтобы его голос был услышан и боролся за то, во что он верит, за страну, которую он хочет и в которой хочет жить. С завтрашнего дня мы начинаем восстанавливать Румынию. Объединенную, честную Румынию, основанную на уважении к закону и всем людям.

По данным избирательной комиссии, согласно предварительным результатам после подсчета 20 085 протоколов, Никушор Дан получил 6 168 696 голосов, что составляет 53,60% голосов, а его соперник, ультраправый политик Джордж Симион — 5 339 039, или 46,40% голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Дана с победой, назвав ее исторической. Он подчеркнул, что Украине важно иметь надежного партнера в лице Румынии, потому что благодаря сотрудничеству можно укрепить как сами страны, так и Европу.

Мы всегда с большим уважением будем относиться к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый трудный период нашей истории. Дорогие румыны, вы всегда можете рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера. Мы можем преодолеть любые вызовы, если будем единственными и сильными. Рассчитываю на дальнейшее развитие стратегического партнерства между нашими дружественными государствами для их стабильности, безопасности и благосостояния.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Никушор Дан родился 20 декабря 1969 года в городе Фегераш, Брашовского уезда. В 1987 и 1988 получил золотые медали на Международной математической олимпиаде. Получил степень доктора философии по математике в École Normale Supérieure в Париже. После возвращения в Румынию основал Школу нормального высшего образования в Бухаресте и стал активистом в области защиты культурного наследия.

В 2015 году создал политическую платформу "Союз спасения Бухареста", которая впоследствии трансформировалась в партию "Союз спасения Румынии". В 2020 году был избран мэром Бухареста, а в 2024 году — переизбран на эту должность.

Никушор Дан, в отличие от его оппонента Джорджа Симиона, последовательно выступал за поддержку Украины в войне против России. В апреле он заявил, что эта война критически важна для безопасности Румынии и Молдовы, подчеркнув необходимость продления военной помощи Киеву.

В своей предвыборной кампании Дан отмечал важность укрепления связей с Европейским Союзом и НАТО, а также увеличение оборонных расходов, чтобы противостоять российскому влиянию в регионе.

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