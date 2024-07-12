Німеччина готується до війни з РФ і вже спрогнозувала рік її початку

Офіційний Берлін переконаний у тому, що Росія може розпочати війну проти НАТО уже у 2029 році.
Головні тези:
- Німеччина розглядає варіант з відновленням обов'язкової військової служби.
- Уряд ФРН розробив стратегічний план “OPLAN DEU” для забезпечення сил НАТО паливом, продовольством та медикаментами у разі війни.
- Німецька армія має рекордно малий запас боєприпасів, яких вистачить лише на два дні.
ФРН боїться, що виявиться не готовою до нападу РФ
З заявою з цього приводу виступив генеральний інспектор збройних сил ФРН Карстен Бройер.
Згідно з його даними, до 2029 року для країни-агресорки складуться оптимальні умови, щоб розв'язати війну проти Альянсу.
Карстен Бройер також озвучив прогноз, що вже за 5-8 років у Росії буде близько 1,5 млн солдатів.
Що важливо розуміти, це приблизно вдвічі більше за чисельність військ, які наразі воюють проти ЗСУ.
Що відомо про армію Німеччини
Станом на сьогодні вона налічує 181 500 солдатів, що на 20 тисяч менше за цільову чисельність у 203 тисячі військових.
У зв’язку з цим Берлін уже розглядає сценарій з відновленням обов'язкової військової служби.
Окрім того, наголошується, що Німеччина має менш як 300 бойових танків в той час, як РФ наразі будує приблизно півтори тисячі бойових танків на рік.
Ключова мета ФРН — забезпечити розгортання і постачання паливом, продовольством і медикаментами сили НАТО у разі початку війни.
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